مازة: “سعداء بتحقيق التأهل بعد مباراة صعبة”

أبدى الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، سعادته الكبيرة، لتأهله رفقة المنتخب الوطني للدور الـ32 من كأس العالم، بعد مباراتهم الصعبة ضد النمسا.

وصرّح ابراهيم مازة، عقب مباراة النمسا، وضمانهم التأهل: “نحن جد سعداء بتأهلنا للدور المقبل من كأس العالم”.

كما أضاف: “خُضنا مباراة جد صعبة، أمام منافس قوي، كان السباق لافتتاح باب التسجيل علينا، لكن أحسنا تسيير اللقاء”.

وتابع ابراهيم مازة: “نحن فخورون بمنتخبنا، وبالطريقة التي خضنا بها مباراتنا ضد النمسا، والتي كانت جد صعبة”.