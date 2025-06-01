مازة: “سنلعب وديتي رواندا والسويد من أجل الفوز”

أكد نجم “الخضر” الصاعد، ابراهيم مازة، أن العناصر الوطنية تستهدف الفوز بوديتي رواندا والسويد، شهر جوان الجاري.

ويستقبل المنتخب الوطني، يوم الخميس المقبل. نظيره الرواندي، بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، قبل ملاقاة السويد، بـ “سكوتهولم” يوم الـ 10 جوان الجاري، في ثاني اختبار ودي.

ولدى حلوله أمس السبت، بأرض الوطن من أجل الدخول في تربص “الخضر”، لم يخفٍ مازة، سعادته بالتواجد بأرض الوطن.

قبل أن يضيف اللاعب المنضم حديثا إلى باير ليفركوزن الألماني في تصريحات من مطار هواري بومدين الدولي: “سنلعب من أجل الفوز باللقاءين.. سنهاجم، وحظوظنا كبيرة لأننا نملك فريق قوي ولاعبين كبار”.