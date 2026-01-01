مازة ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثية من دور مجموعات “كان 2025”

تواجد الدولي الجزائري ابراهيم مازة، ضمن التشكيلة المثالية الخالصة بالجولة الثالثة من دور مجموعات نهائيات كأس امم إفريقيا 2025.

ونشر موقع “sofascore” العالمي، تشكيلته المثالية، الخاصة بهذه الجولة الثالثة، والتي ضمت اسم ابراهيم مازة.

كما منح ذات الموقع، علامة (8.8) للدولي الجزائري، وهي ثاني أحسن علامة في هذه التشكيلة المثالية، نظير بالمردود الكبير الذي قدمه مع الخضر.

يذكر أن ابراهيم مازة، ساهم أمس الأربعاء، في فوز المنتخب الوطني، بمباراته الثالثة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بنتيجة (3-1)، على حساب منتخب غينيا الاستوائية.