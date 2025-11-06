مازة ضمن تشكيلة الأسبوع لدوري أبطال أوروبا

واصل الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، تقديم عروضه القوية مع ناديه باير ليفركوزن هذا الموسم، بعدما بصم على أداء راقٍ قاده إلى التتويج بجائزة أفضل لاعب في مباراة أمس الأربعاء، أمام بنفيكا البرتغالي.

ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي انتهت بفوز النادي الألماني بهدف دون رد.

مازة كان أحد أبرز نجوم اللقاء، إذ أظهر نضجاً تكتيكياً كبيراً وقدرة عالية على التحكم في نسق اللعب.

النجم الجزائري تمكن من المساهمة الفعالة في صناعة الهجمات وتسيير وسط الميدان بثقة كبيرة.

وخاض مازة، كامل أطوار اللقاء (90 دقيقة)، ونال تنقيط 7.1، بعدما قدّم تمريرة مفتاحية وخلق فرصة سانحة للتسجيل. ولمس الكرة 34 مرة، بينما نفذ 31 تمريرة صحيحة من أصل 34.

هذا الأداء المميز مكّنه من الظهور ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، في اعتراف مستحق بمستواه الرفيع وتأثيره الواضح في منظومة ليفركوزن.

وبهذا التألق، يواصل مازة ترسيخ مكانته كأحد أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في أوروبا، ما يمنح الجماهير الأمل في رؤيته قريباً ضمن الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري.