مازة ضمن قائمة ليفركوزن في مواجهة كوبنهاغن الدنماركي

يتواجد الدولي الجزائري براهيم مازة ضمن قائمة فريقه باير ليفركوزن الذي سيواجه كوبنهاغن الدنماركي سهرة اليوم لحساب منافسة رابطة ابطال أوروبا.

وقد وصل مازة إلى مدينة كوبنهاغن أمس، وظهرت عليه علامات التركيز والجدّية، مبتسماً كما اعتاد الجمهور رؤيته، بعد فترة صعبة قضاها مع المنتخب الوطني. فقد تمّ إبعاده عن التشكيلة من قبل المدرب بيتكوفيتش في لقاء غينيا، ولم يُشارك حتى ولو لدقائق، مما أثار جدلاً حول وضعه مع الخضر.

وإدراجه هذه المرة في قائمة ليفركوزن يُعتبر فرصة جديدة لإثبات الذات، وقد يمنحه دفعة معنوية هامة، خصوصاً أمام نادٍ يملك خبرة في المنافسات الأوروبية مثل كوبنهاغن. وستكون الأنظار موجهة نحو ما إذا سيحظى بفرصة المشاركة أم سيبقى على مقاعد البدلاء، لكن وجوده في القائمة بحدّ ذاته رسالة قوية من النادي والإدارة.