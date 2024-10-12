مازة: “عرفت معنى أن تكون جزائريا بعد مواجهة ألمانيا 2014”

استذكر نجم “الخضر” الصاعد، إبراهيم مازة، المباراة التاريخية للمنتخب الوطني، أمام نظيره الألماني، في مونديال 2014 بالبرازيل، والتي انتهت بهزيمة أشبال وحيد حليلوزيتش، بثنائية لهدف.

وأسال رفقاء الحارس رايس مبولحي. حينها العرق البارد، للماكينات الألمانية. الذين توجوا في الأخير باللقب. بعدما ألحقوا في طريقهم إلى النهائي هزيمة نكراء بأصحاب الديار، البرازيل، بنتيجة 7-1.

وعن تلك الملحمة، قال مازة: “عرفت معنى أن تكون جزائريا، خلال المباراة الشهيرة أمام ألمانيا في كأس العالم 2014 “.

وختم لاعب “الخضر” الجديد، تصريحه لموقع “الفيفا”: “لعبنا وقتها بإرادة كبيرة، ورغم الهزيمة، إلا أن هذا اللقاء يبقى تاريخيا بالنسبة لنا”.