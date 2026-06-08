مازة على رادار برشلونة

دخل اللاعب الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، دائرة اهتمامات كبير الكرة الاسبانية، نادي برشلونة تحسبا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة “mundodeportivo”، أن إدارة برشلونة، وعلى الرغم من نجاح اللاعبين الشبان القادمين من أكاديمية “لاماسيا”، في صورة يامال وكوبارسي وبيرنال. إلا أن قسم الاستكشاف يواصل متابعة أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

وذكرت الصحيفة المهتمة بأخبار الفريق الكاتالوني، عددا من اللاعبين الذين تتابعهم برشلونة. ويتقدمهم ابراهيم مازة، الذي تألق الموسم الفارط بألوان بايرن ليفركوزن الالماني.

حيث نوهت “آل موندو ديبورتيفو” بمستويات نجم “الخضر”. مشيرة إلى انه يتمتع بقدرات هجومية مميزة، سواء من حيث المراوغة أو صناعة اللعب أو الرؤية الفنية.

وكان مازة، قد شارك الموسم الماضي مع ناديه ليفركوزن، الذي انضم إليه صيف 2025 قادما من هيرتا برلين الناشط في الدرجة الثانية الالمانية. في 44 مباراة ساهم خلالها بـ 11 هدفا، حيث سجل 5 وصنع 6 آخرين.