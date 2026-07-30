مازة على رادار عملاق إيطاليا

يواصل الدولي الجزائري ولاعب نادي باير ليفركوزن، إبراهيم مازة، جذب أنظار كبار القارة الأوروبية، بعدما برز اسمه مجددًا ضمن اهتمامات أحد الأندية الإيطالية.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” أن نادي ميلان يدرس إمكانية التعاقد مع مازة، ضمن خطة تهدف إلى تدعيم الجانب الهجومي بلاعب يمتلك القدرة على صناعة اللعب وخلق الحلول في الثلث الأخير من الملعب.

وأضاف المصدر ذاته أن مسؤولي “الروسونيري” يتابعون اللاعب منذ فترة طويلة. قبل أن تتجدد الاتصالات خلال الأيام الأخيرة لاستطلاع إمكانية إتمام الصفقة.

وأكد المصدر ذاته أن مسؤولي ميلان يتابعون تطور اللاعب الجزائري منذ فترة تألقه مع هيرتا برلين، قبل انتقاله إلى باير ليفركوزن. حيث يواصل لفت الأنظار بفضل إمكاناته الفنية الكبيرة ورؤيته المميزة على أرضية الميدان.

كما باشر المدير التقني للنادي الإيطالي، هندريك ألمشتادت، اتصالات أولية مع أحد ممثلي اللاعب، من أجل معرفة موقفه وإمكانية فتح باب المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

ولن تكون مهمة ميلان سهلة، في ظل تمسك باير ليفركوزن بخدمات لاعبه الجزائري. خاصة أن إدارة النادي الألماني ترى فيه أحد الأسماء القادرة على تقديم الإضافة مستقبلا.

كما أشار التقرير إلى أن أي نادٍ يرغب في التعاقد مع مازة قد يكون مطالبًا بتقديم عرض مالي ضخم، قد تصل قيمته إلى 40 مليون يورو.