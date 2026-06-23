مازة: “قاتلنا لتحقيق الفوز أمام الأردن ونستطيع الذهاب بعيداً في المونديال”

عبّر لاعب المنتخب الوطني براهيم مازة عن سعادته الكبيرة بعد المساهمة في قيادة “الخضر” لتحقيق فوز مثير أمام منتخب الأردن، في المباراة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وأكد مازة، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، أن المنتخب الوطني استحق الفوز رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها أمام المنتخب الأردني، مشيداً بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون طوال أطوار اللقاء.

وقال مازة في تصريح للتلفزيون العمومي عقب نهاية المباراة: “أظن أننا قدمنا مباراة جيدة اليوم، منتخب الأردن صعّب مأموريتنا خاصة وأننا كنا متأخرين في الشوط الأول”.

وأضاف مهاجم “الخضر”: “قاتلنا من أجل هذا الفوز ونستطيع الذهاب بعيداً في كأس العالم”.

ويؤكد هذا التصريح الطموح الكبير الذي يسيطر على لاعبي المنتخب الوطني، الذين نجحوا في إنعاش آمالهم في بلوغ الدور الثاني بعد العودة القوية أمام الأردن وتحقيق انتصار ثمين.