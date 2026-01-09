مازة: “كلنا جاهزون ومتحمسون للمشاركة ضد نيجيريا”

أكد الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، جاهزيتهم التامة لمباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، التي ستجمعهم بمنتخب نيجيريا.

وصرح مازة، اليوم الجمعة، خلال المنطقة المختلطة: “الكل جاهز لمباراة الغد، من أجل تقديم أفضل ما لدينا”.

كما أضاف: “الجميع متحمس للمشاركة في مباراة الغد، لحساب الدور الربع نهائي، وأتمنى أن نحقق الفوز بالمباراة”.

وجاءت هذه التصريحات من ابراهيم مازة، قبل الحصة التدريبية التي يجريها الخضر، تحسبا لمباراة الغد ضد نيجيريا، لحساب ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.