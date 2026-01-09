إعــــلانات
الرياضة

مازة: “كلنا جاهزون ومتحمسون للمشاركة ضد نيجيريا”

بقلم كريم تيغرمت
مازة: “كلنا جاهزون ومتحمسون للمشاركة ضد نيجيريا”
  • 208
  • 0

أكد الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، جاهزيتهم التامة لمباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، التي ستجمعهم بمنتخب نيجيريا.

وصرح مازة، اليوم الجمعة، خلال المنطقة المختلطة: “الكل جاهز لمباراة الغد، من أجل تقديم أفضل ما لدينا”.

كما أضاف: “الجميع متحمس للمشاركة في مباراة الغد، لحساب الدور الربع نهائي، وأتمنى أن نحقق الفوز بالمباراة”.

وجاءت هذه التصريحات من ابراهيم مازة، قبل الحصة التدريبية التي يجريها الخضر، تحسبا لمباراة الغد ضد نيجيريا، لحساب ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

رابط دائم : https://nhar.tv/zx71u
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer