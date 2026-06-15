مازة لاعب الموسم في ليفركوزن الألماني

توّج اللاعب الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، بجائزة لاعب الموسم في ناديه باير ليفركوزن الألماني.

وأعلنت إدارة ليفركوزن، اليوم الاثنين، في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” تتويج لاعب “الخضر”. الأفضل في موسم 2025-2026، قبل أن تسحب المنشور.

وكان مازة، قد خطف الأنظار في أول موسم له مع ليفركوزن، الذي التحق به صيف 2025، قادما من هيرتا برلين، الناشط في “البوندسليغا2”.

وخاض لاعب “الخضر” في أول مواسمه 44 مباراة مع ليفركوزن. ساهم خلالها بـ 11 هدفا، حيث سجل 5 وصنع 6 أهداف.

يشار إلى أن مازة، الذي يستعد رفقة “الخضر” لملاقاة الأرجنتين، هذا الأربعاء، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن مونديال 2026، يتواجد محل أطماع كبار أوروبا، في صورة برشلونة وأتليتيكو مدريد، إلى جانب جوفنتوس ومانشستر سيتي.

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