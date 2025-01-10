مازة: “مباراتنا أمام شبيبة القبائل مفتوحة على كل الاحتمالات”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدير الرياضي لفريق اتحاد الحراش، مصطفى مازة، عن مباراة الكأس التي ستجمعهم بشبيبة القبائل، مؤكدا بأنها ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وصرح مازة، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “مباراة الدور الـ16 من كأس الجمهورية، والتي ستجمعنا بشبيبة القبائل، ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات”.
كما أضاف: “سنواجه غني عن التعريف، بخبرته، وألقابه، يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، ما يجعل المباراة صعبة”.
وتابع مصطفى مازة: “فريقنا جاهز لهذا الموعد، وفرنا كل الظروف اللازمة للاعبين، ونتمنى أن نكون في الموعد من أجل اسعاد جماهيرنا”.
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