مازة مرشح لجائزة أفضل لاعب صاعد في “البوندسليغا”

اختير الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، للتنافس على جائزة “Novato de la Temporada” في الدوري الألماني للموسم الجاري 2025-2026.

وتمنح هذه الجائزة الرمزية لأفضل لاعب صاعد، سواء يخوض موسمه الأول في “البوندسليغا” أو لاعب شاب انفجرت طاقاته هذا الموسم.

وأعلنت إدارة نادي باير ليفركوزن، أمس الاثنين. في بيان لها، أن نجمها الصاعد، ابراهيم مازة، ضمن 3 أسماء مرشحين للتتويج بجائزة “Novato de la Temporada”.

كما دعت إدارة الفريق الألماني، أنصارها إلى التصويت على لاعب “الخضر” عبر رابط نشرته على صفحة النادي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وانضم مازة، بليفركوزن، صيف 2025 قادما من هيرتا برلين الناشط في “البوندسليغا2”. وخلال موسمه الأول خطف الدولي الجزائري الأنظار بمستوياته الراقية، ما جعله محل أطماع كبار الكرة الأوروبية. على غرار ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وأتليتيكو مدريد الاسباني وجوفنتوس الايطالي.

وخاض صاحب الـ 20 ربيعا، 42 مباراة إلى حد الآن بألوان ليفركوزن سجل خلالها 5 أهداف مقابل تقديمه لـ 6 تمريرات حاسمة.