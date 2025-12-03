مازة مرشح لجائزة جديدة في البوندسليغا

رُشح الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، نجم نادي بايرن ليفركوزن، لجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر، في الدوري الألماني.

وجاء ترشيح ابراهيم مازة، لنيل هذه الجائزة، نظير تألقه الملفت، طيلة شهر نوفمب، بألوان ناديه ليفركوزن، في البزندسليغا.

وينافس الدولي الجزائري، على هذه الجائزة، لاعبين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من اللاعب يان ديوماندي (لايبزغ)، وبلال الخنوس (شتوتغارد).

يذكر أن ابراهيم مازة، يقدم هذا الموسم، أحد أفضل مستوياته، بألوان ناديه بايرن ليفركوزن، في مختلف المنافسات.