مازة مرشح لجائزة لاعب الشهر في “البوندسليغا”

يواصل الدولي الجزائري الشاب، إبراهيم مازة، فرض نفسه بقوة في كرة القدم الألمانية، بعد ظهوره المميز مع ناديه باير ليفركوزن خلال شهر نوفمبر.

ما رشحه للحصول على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني (بوندسليغا) خلال شهر نوفمبر المنقضي.

وجاء هذا الترشيح المستحق عقب المستويات الكبيرة التي قدّمها اللاعب الشاب مع رابع البطولة الألمانية.

إذ شهد شهر نوفمبر بروزًا لافتًا لـ مازة، سواء من حيث الجاهزية البدنية أو التأثير الفني داخل تشكيلة المدرب كاسبر هيولماند.

وخاض لاعب الخُضر أربع مباريات في هذا الشهر: مباراتان أساسيًا أمام بوروسيا دورتموند وهايندهايم، لعبهما كاملتين (90 دقيقة). ومشاركتان بديلًا في مواجهتي فولفسبورغ وبايرن ميونيخ.

وبصم مازة، خلال المواجهات الأربع، تسجيل ثنائية أمام هايدنهام وتمريرة حاسمة أمام دورتموند.

وسينافس لاعب الخُضر، ابراهيم مازة، على هذه الجائزة كلٌّ من ثنائي نادي شتوتغارت، بلال الخانوس ويان دياموندي.

ترشيح مازة لهذه الجائزة يعَدُّ خطوة جديدة في مسيرته الصاعدة، ورسالة واضحة على أن اللاعب الجزائري أصبح من بين أهم المواهب الصاعدة في البوندسليغا.