مازة مطلوب بقوة في “البوندسليغا”

كشفت تقارير إعلامية ألمانية، اليوم الثلاثاء، صانع الألعاب ولاعب الجناح، الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، بات مطلوبا في الدوري الألماني درجة أولى “البوندسليغا”.

وحسب ما كشفه الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” بالألمانية، فلوريان بليتنبيرغ، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، فإن إدارة نادي شتوتغارت، بقيادة المدير الرياضي، فابيان وولغيموث،و المدرب، سيباستيان هوينيس. يرغبان بشدة في التعاقد مع لاعب الخضر، مازة.

وأوضح المصدر، أن إدارة نادي شتوتغارت. عقدت العديد من الاجتماعات والمناقشات مع نظيرتها بنادي هيرتا برلين بخصوص اللاعب.

للإشارة، لايزال صاحب التسعة عشرة ربيعا، إبراهيم مازة، مرتبطا بعقد مع هيرتا برلين حتى عام 2027. مع وجود بند يسمح برحيله مقابل عرض يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو هذا الصيف.