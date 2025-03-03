مازة :”من المفروض شاوشي يكرّم في كل مباراة خارج الميدان”

أشاد المدير الرياضي لفريق إتحاد الحراش مصطفى مازة بالدور الذي يقوم به الحارس فوزي شاوشي في الفريق، مطالبا الجميع بضرورة احترامه بالنظر إلى مشواره الدولي الكبير.

وقال مصطفى مازة في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستغرام، أمس الأحد، عبر خاصية الستوري “من المفروض شاوشي يكرّم في كل مباراة يلعبها خارج الميدان. فوزي استطاع أن يخرج 40 مليون جزائري وشرف الرياضة الوطنية أحسن تمثيل”.

كما أضاف مازة “هو بشهادتي مثال في الانضباط والرجولة، تريدون شاوشي خارج الحسابات أخطأتم في الهدف”.

ويسعى مازة حماية حارسه من الانتقادات الكبيرة التي وجهت له مؤخرا. خاصة بعد الأحداث الأخير خلال مباراة إتحاد الحراش ومستضيفه مستقبل بلدية الرويسات.