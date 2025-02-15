مازة مُمرر حاسم ويصل للمساهمة التهديفية الثامنة هذا الموسم

بصم صانع الألعاب الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، اليوم السبت، على مساهمة تهديفية رفقة فريقه نادي هيرتا برلين، في البوندسليغا2.

وذلك في إطار مواجهة الجولة الـ22 من الدوري الألماني درجة ثانية، والتي جمعت بين هيرتا برلين و فورتونا.

وقدم لاعب الخضر، تمريرة الهدف الأول والتقدم في النتيجة لصالح فريقه عند الدقيقة الـ13 من الشوط الثاني. لكن المنافس تمكن من قلب الطاولة على رفقاء لاعب الخضر، وسجل هدفين في الدقائق الـ55 و الـ58 من الشوط الثاني.

ليتجمد رصيد هيرتا برلين عند النقطة 25 في المركز 13 في الترتيب العام.

للإشارة، بلغ لاعب الخضر، إبراهيم مازة، ثامن مساهماته التهديفية مع فريقه منذ إنطلاق الموسم. حيث سجل اللاعب 5 أهداف و قدم ثلاث تمريرات حاسمة من أصل 22 مباراة مع فريقه.