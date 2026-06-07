 مازة: “نستهدف الفوز على الأرجنتين وميسي في افتتاح المونديال”

أكد الدولي الجزائري إبراهيم مازة، جاهزية المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس العالم. مشدداً على أن “الخضر” يتطلعون لتحقيق بداية قوية عندما يواجهون منتخب الأرجنتين في المباراة الافتتاحية.

وقبل دقائق من مغادرة وفد المنتخب الوطني نحو مدينة كانساس سيتي الأمريكية، صرّح مازة قائلاً: “نسعى إن شاء الله للفوز على منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي في المباراة الأولى”.

وأضاف لاعب “الخضر” أن المنتخب الجزائري يدرك جيداً قوة المنافس الأرجنتيني وخبرته الكبيرة في مثل هذه المواعيد. مؤكداً في الوقت ذاته أن التركيز سيكون العامل الأهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح مازة: “نعلم جيداً أن منتخب الأرجنتين سيحاول التأثير علينا خلال المباراة، لكن يجب أن نكون مركزين من كل النواحي وأن نفرض أسلوب لعبنا فوق أرضية الميدان”.

وأبدى مدلّل “الخُضر” ثقته في قدرة زملائه على تقديم مستوى يليق بسمعة الكرة الجزائرية. مشيراً إلى أن المجموعة عازمة على رفع التحدي وتحقيق انطلاقة موفقة في العرس العالمي.

وشدّ المنتخب الوطني الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسط أجواء من التفاؤل والطموح. أملاً في تحقيق مشاركة مميزة وتشريف الألوان الوطنية في منافسات كأس العالم.