مازة: “نملك كل المؤهلات لتحقيق نتائج قوية في المونديال”

أكد نجم الكرة الجزائرية الصاعد، ابراهيم مازة، أن المنتخب الوطني، يملك كل المؤهلات من أجل التألق في نهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد “الخضر” في المجموعة الـ 10. للمحفل العالمي المرتقب ما بين الـ 11 جوان والـ 19 جويلية القادمين، رفقة منتخبات الأرجنتين والأردن والنمسا.

وفي رده حول قدرة المنتخب على مقارعة المنتخبات الكبيرة. قال مازة: “نعم أظن أننا نمتلك تشكيلة جيدة ومدرب جيد.. أمامنا وقت كافٍ من أجل التحضير جيدا. وأعتقد أنه بامكاننا تحقيق نتائج كبيرة”.

في المقابل، أبرز نجم باير ليفركوزن الالماني، في تصريحات خص بها الصحيفة الالكترونية ” La Gazette du Fennec” أنه لم يتحدث بعد مع زملاءه في المنتخب عن طموحاتهم في المونديال. مضيفا في تصريحات : “الوقت ليس مناسبا تماما لذلك”.

وواصل مازة: “حاليا كل تركيزي مع فريقي، من أجل ضمان التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. أما بالنسبة لكأس العالم مزال أمامنا وقت كافٍ.. وأملك حاليا أهدافا أخرى”.

وفي الختام وجه صاحب الـ 20 ربيعا، رسالة قوية للجماهير الجزائرية التي تتابعه في ناديه ليفركوزن، وختم: “نحن بحاجة إليهم، أتمنى أن يكونوا بأعداد كبيرة لمساندتنا في هولندا (لقاء ودي يوم 3 جوان).. أظن أننا معا يمكننا القيام بأشياء كبيرة”.

