مازة هدافًا أمام بوروسيا دورتموند

بصم الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، اليوم الثلاثاء، على حضور لافت رفقة فريقه باير ليفركوزن، بتسجيله هدفًا منح التقدّم لفريقه أمام بوروسيا دورتموند.

في مواجهة قوية في إطار الدور ثمن النهائي من منافسة كأس ألمانيا، يحتضنها ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وجاء هدف مازة في الدقيقة الـ34 من الشوط الأول، عقب توغّل ذكي داخل منطقة العمليات قبل أن يطلق تسديدة قوية ومحكمة هزّت شباك الحارس. ليرفع رصيده الفردي ويؤكد جاهزيته في المواعيد الكبرى.

الهدف عكس الثقة الكبيرة التي بات يتمتع بها اللاعب، وقدرته على صنع الفارق في اللحظات المهمة.

مازة يخوض واحدًا من أفضل مواسمه منذ التحاقه بصفوف ليفركوزن، إذ شارك هذا الموسم في 18 مباراة في مختلف المسابقات. ووقّع على 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين لحد الآن،