مازة: “هناك ديناميكية جديدة لتطوير وبعث اتحاد الحراش وهذه رسالتي لمنافسينا”

أكد المناجير الرياضي لنادي اتحاد الحراش، مصطفى مازة، عزم إدارته على مواصلة العمل الجدي، في سبيل إعادة النادي لمصاف الكبار.

وصرّح المناجير الرياضي، مصطفى مازة، اليوم الثلاثاء، للصفحة الرسمية لاتحاد الحراش، عبر منصة فيسبوك: “هناك ديناميكية جديدة لتطوير وبعث نادي اتحاد الحراش من جديد. تم وضع كل الإمكانيات لإنجاح ذلك”.

وأضاف مازة: “نريد تأسيس ناد ناجح على كل المقاييس رياضيا و اقتصاديا، وهذا يتطلب استراتيجة ووقتاً وتظافر جميع الجهود. الإدارة تقدم صورة طيبة عن النادي، ونشيد بأداء كل أعضاء الإدارة والأنصار الذين يقدمون صورة مثالية عن النادي”.

وتابع المتحدث ذاته: “مرحلة العودة ستكون صعبة، لأن الفريق يسعى للبقاء في المراكز الأولى. وهدفنا هو اللعب على الصعود، والفارق أمام المتصدر الرويسات بخمس نقاط”.

كما وجه المناجير الرياضي، مصطفى مازة، رسالة إلى منافس فريقه على بطاقة الصعود للرابطة المحترفة مستقبل الرويسات، بالقول: “أوجه رسالة إلى مستقبل الرويسات وكل الأندية التي ننافسها، أننا إخوة وتجمعنا المنافسة على الميدان. كرة القدم تجمع ولا تفرق. نحن أبناء شعب واحد نلعب تحت راية واحدة، يجب الحفاظ على استقرار الوطن”.

وأضاف مازة: “إخوتنا في الرويسات أو اتحاد عنابة تجمعنا بهم التنافسية في إطار كرة القدم، وأهنئ جميع الجماهير على روحهم الرياضية. نقول ونكرر أن منافسنا في رابطة الهواة الرويسات سيبقى منافسنا في الإطار الرياضي فقط. وأتمنى أن نكون عند حسن المنافسين”.

وأردف: “نعمل على تجسيد مشاربع وأهداف النادي بمرور الوقت، اتحاد الحراش سيكون أفضل، متأكد أننا سننال رضا الجمهور نظير الجهود المبذولة”.

وختم مصطفى مازة بالقول: “سندعم صفوف النادي بكامل الخبرات اللازمة من أبناء النادي، واتحاد الحراش كان دوما خزان المنتخب الوطني. وبغداد بونجاح، دوخة، عز الدين رحيم، إفتيسان وبلقروي، هم أبرز أمثلة على ذلك”.