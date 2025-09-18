مازة وشايبي على موعد هام في منافسة رابطة الأبطال

يخوض الدوليان الجزائريان إبراهيم مازة وفارس شايبي مساء اليوم مبارتين مهمتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في خطوة مهمة ضمن مشوارهما الاحترافي في القارة العجوز. وتأتي هذه المشاركة المنتظرة بعد تألق كل من اللاعبين مع فريقيهما في المنافسات المحلية، ما جعل المدربين يمنحونهما الثقة لتمثيل الناديين على أعلى مستوى قاري.

إبراهيم مازة، الذي انضم مؤخرًا إلى باير ليفركوزن الألماني، من المرتقب أن يسجل مشاركته الأساسية في المسابقة الأوروبية عندما يواجه فريقه نادي كوبنهاغن الدنماركي في لقاء ينطلق عند الساعة 17:45 بتوقيت الجزائر. ويأمل مازة في استغلال هذه الفرصة لإثبات نفسه أمام جماهير فريقه ومتابعي البطولة.

أما فارس شايبي، لاعب آينتراخت فرانكفورت، فسيكون على موعد مع اختبار صعب عندما يستقبل نادي غلطة سراي التركي في مباراة تنطلق عند الساعة 20:00. ويُعَدّ شايبي من بين أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في أوروبا، ويأمل في تقديم أداء يليق بطموحاته ويُبرز إمكاناته على الصعيد القاري.

الجماهير الجزائرية تتابع هذه المباريات باهتمام كبير، خاصة أن البطولة تمثل فرصة للاعبين الشباب من أجل البروز والتألق في منافسة تُعد الأرقى على مستوى الأندية في العالم.