مازة وناديه ليفركوزن يواجهون أرسنال في ثمن نهائي دوري الأبطال

تعرف الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، ونادي بايرن ليفركوزن الألماني، على منافسهم المقبل في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وأجريت اليوم الجمعة، قرعة الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت نتائج سحب هذه القرعة، عن تحد صعب، وكبير للدولي الجزائري، وناديه الألماني، حيث سيواجهون نادي أرسنال الإنجليزي.

يذكر أن ابراهيم مازة، بلغ الدور الـ16 لرابطة أبطال أوروبا، مع ناديه بايرن ليفركوزن، بعد تجاوزهم دور الملحق.