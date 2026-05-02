مازة يتألق ويقود باير ليفركوزن لاكتساح لايبزيغ برباعية

قدّم الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، اليوم السبت، أداءً مميزاً، قاد به فريقه باير ليفركوزن لتحقيق فوز عريض أمام لايبزيغ بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الألماني، في لقاء أكد فيه اللاعب علو كعبه وتأثيره الكبير في الخط الأمامي.

وشارك لاعب “الخضر” أساسياً إلى غاية الدقيقة 85، ونال تنقيطاً جيداً بلغ 7.5، بعد مساهمته الفعالة في انتصار فريقه.

وكان مازة وراء لقطة الهدف الأول في الدقيقة 25، حين راوغ دفاع المنافس بمهارة ومرر كرة مفتاحية لزميله ناثان تيلا، الذي قدم تمريرة حاسمة للمهاجم باتريك شيك ليسجل هدف التقدم.

وعاد ليفركوزن ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45 عبر ناثان تيلا، قبل أن يبرز مازة مجدداً في الدقيقة 76، حين قدم تمريرة حاسمة رائعة لشيك الذي سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

ورغم تقليص لايبزيغ الفارق في الدقيقة 80 عن طريق كريستوف باومغارتنر، إلا أن شيك عاد ليختتم الرباعية في الدقيقة 89، مؤكداً تفوق ليفركوزن في اللقاء.

وبهذا الفوز، يرتقي باير ليفركوزن إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة، متساوياً مع شتوتغارت، مع أفضلية فارق الأهداف، ليبقى مطالباً بتحقيق الفوز في الجولتين المتبقيتين لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

للإشارة، يواصل إبراهيم مازة تقديم مستويات ثابتة هذا الموسم، حيث خاض 42 مباراة في مختلف المنافسات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، في تأكيد واضح على تطوره ودوره المتنامي مع فريقه الألماني.