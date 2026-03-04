مازة يتألق ويقود ليفركوزن للفوز على هامبورغ

واصل الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، تألقه اللافت هذا الموسم، بعدما قاد ناديه باير ليفركوزن، اليوم الأربعاء، لتحقيق فوز ثمين أمام هامبورغ. ضمن الجولة الـ17 من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقدم مازة أداءً متكاملاً، توّجه بتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ73، وضع بها زميله في وضعية مثالية لتسجيل الهدف الوحيد في اللقاء. مانحًا فريقه ثلاث نقاط مهمة في سباق الدوري، حيث يحتل النادي المركز السادس برصيد 43 نقطة.

وغادر لاعب “الخُضر” أرضية الميدان في الدقيقة الـ90 بعد مباراة كبيرة من جميع النواحي.

هيمنة مازة لم تكن فقط بالتمريرة الحاسمة، بل عكستها أرقامه المميزة خلال اللقاء: تمريرة حاسمة واحدة، 4 تمريرات مفتاحية (الأكثر في المباراة)، صنع فرصتين محققتين للتسجيل، 3 أخطاء مستفادة، 274.1 متر جريًا بالكرة (الأكثر في اللقاء)، وتقييم 8.8 بصفته أفضل لاعب في المباراة، وهو ما جعل الجماهير ووسائل الإعلام تمنحه لقب رجل المباراة دون منازع.

ويقدم مازة موسمًا قويًا مع ليفركوزن، إذ خاض 31 مباراة في مختلف المنافسات، منها 18 في الدوري الألماني، 10 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس ألمانيا. وسجل هدفين في الدوري وهدفًا في الكأس، إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة موزعة بين الدوري ورابطة الأبطال.