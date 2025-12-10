مازة يتألق ويُنقذ ليفركوزن بـ “أسيست” حاسم أمام نيوكاسل

قدّم الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم مع باير ليفركوزن، بعدما لعب دور المنقذ في مواجهة نيوكاسل لحساب الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ووقّع مازة، على تمريرة حاسمة ثمينة جنّبت فريقه الخسارة في الدقائق الأخيرة.

مازة خاض 90 دقيقة كاملة وظهر بثبات كبير في وسط الميدان، ليُتوّج مجهوده بمنح زميله أليخاندرو غريمالدو، كرة ذكية على مشارف منطقة العمليات، سمحت له بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88، بعدما كان الفريق الألماني متأخرًا بنتيجة 2-1 أمام نادي نيوكاسل الإنجليزي.

اللاعب الشاب تحصّل على تنقيط 7.2 حسب موقع الإحصائيات المتخصص “صوفاسكور”، بفضل مردوده المتوازن بين الدعم الهجومي والعمل الدفاعي المستمر، إضافة إلى حضوره الذهني الذي ظهر جليًّا في لقطة الهدف.

ومع هذا الأداء، يرفع مازة رصيده هذا الموسم إلى تمررتين حاسمتين في دوري أبطال أوروبا، هدفين في “البوندسليغا” وهدفين في مسابقة الكأس.