مازة يتعادل رفقة ليفركوزن أمام أرسنال في ذهاب ثمن نهائي الأبطال

تعادل نادي باير ليفركوزن، اليوم الأربعاء، أمام ضيفه أرسنال بنتيجة (1-1)، في لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي احتضنه ملعب باي أرينا بمدينة ليفركوزن.

وشارك الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، أساسياً في المواجهة، قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ74، بعد أداء جيد قدم خلاله إضافة واضحة في وسط الميدان.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق اللاعب أندريش في الدقيقة الـ46 برأسية محكمة، بعد ركنية منفذة من زميله غريمالدو. وتدارك الزوار تأخرهم في النتيجة عند الدقيقة الـ89، من علامة الجزاء، من تنفيذ كاي هافرتز.

وحسب إحصائيات موقع “صوفاسكور”، نال مازة تنقيطًا بلغ 6.9، بعدما ساهم دفاعياً في مناسبتين، ونجح في تدخل واحد، كما استرجع 3 كرات، وقدم 20 تمريرة صحيحة من أصل 22.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب يوم 17 مارس الجاري على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن. في مواجهة ستكون حاسمة لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي.