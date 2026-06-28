مازة يتفوق على نجوم كأس العالم !
انفرد اللاعب الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، بقائمة مميزة في دور مجموعات كأس العالم 2026، الجارية وقائعها حاليا بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وتصدر نجم باير ليفركوزن الألماني، قائمة أفضل المراوغين في مونديال 2026. متفوقا على عدة نجوم، يتقدمهم الاسباني لامين يامال والألماني جمال موسيالا.
وبصم لاعب “الخضر” حسب احصائية نشرها الموقع المختص “Vibes Foot” على 12 مراوغة ناجحة في مجموعات كأس العالم، تصدر بها قائمة أفضل المراوغين.
ويأتي خلف مازة، كل من خوليو إنسيسو لاعب منتخب باراغواي. والكوري الجنوبي لي كانغ إن. إلى جانب نجم منتخب كوراساو، تاحيث تشونغ بـ 11 مراوغة لكل منهما.
بينما حل الألماني ونجم بايرن ليفركوزن، جمال موسيالا، سادسا في قائمة أفضل المراوغين بـ 9 مراوغات ناجحة. رفقة الاسباني لامين يامال، نجم نادي برشلونة.
🔴 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗥𝗜𝗕𝗕𝗟𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗛𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲 ! 💨 pic.twitter.com/W1gjcRH4U8
— Vibes Foot (@VibesFoot) June 28, 2026