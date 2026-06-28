مازة يتفوق على نجوم كأس العالم !

انفرد اللاعب الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، بقائمة مميزة في دور مجموعات كأس العالم 2026، الجارية وقائعها حاليا بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتصدر نجم باير ليفركوزن الألماني، قائمة أفضل المراوغين في مونديال 2026. متفوقا على عدة نجوم، يتقدمهم الاسباني لامين يامال والألماني جمال موسيالا.

وبصم لاعب “الخضر” حسب احصائية نشرها الموقع المختص “Vibes Foot” على 12 مراوغة ناجحة في مجموعات كأس العالم، تصدر بها قائمة أفضل المراوغين.

ويأتي خلف مازة، كل من خوليو إنسيسو لاعب منتخب باراغواي. والكوري الجنوبي لي كانغ إن. إلى جانب نجم منتخب كوراساو، تاحيث تشونغ بـ 11 مراوغة لكل منهما.

بينما حل الألماني ونجم بايرن ليفركوزن، جمال موسيالا، سادسا في قائمة أفضل المراوغين بـ 9 مراوغات ناجحة. رفقة الاسباني لامين يامال، نجم نادي برشلونة.