مازة يتوج أفضل لاعب شاب في “البوندسليغا” لشهر نوفمبر

حصد الدولي الجزائري إبراهيم مازة ثمار تألقه اللافت مع ناديه باير ليفركوزن الألماني، بتتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وأعلن الحساب الرسمي لمنافسة “البوندسليغا” على “فيسبوك” أمس الجمعة، عن فوز نجم “الخضر” الصاعد، بلقب أفضل لاعب شاب في الشهر، وأرفق المنشور بفيديو لأبرز اللقطات الفنية والأهداف الحاسمة التي سجلها مازة مع ناديه ليفركوزن، وعلّق عليه بـ “عالمي يا ولد الجزائر”.

وتم ترشيح مازة، لجائزتي أفضل لاعب في نوفمبر وأفضل لاعب شاب في ألمانيا بعد المستويات الباهرة التي ظهر بها خلال 4 لقاءات في “البوندسليغا”، حيث تمكن خلالها من تسجيل ثنائية وتقديم تمريرة حاسمة.