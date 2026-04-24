مازة يتوّج بجائزة أفضل لاعب صاعد في البوندسليغا

تُوّج الدولي الجزائري إبراهيم مازة بجائزة أفضل لاعب صاعد لشهر أفريل في الدوري الألماني، مؤكداً بذلك المستويات المميزة التي يقدمها رفقة ناديه باير ليفركوزن خلال الموسم الجاري.

ويُعد هذا التتويج الثاني لمازة هذا الموسم (2025/2026)، في إنجاز يعكس تطوره السريع وقدرته على فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في البطولة الألمانية.

وجاء اختيار اللاعب الجزائري نظير أدائه اللافت خلال شهر أفريل، حيث ساهم بشكل فعال في نتائج فريقه، سواء من خلال تحركاته الهجومية أو حضوره المؤثر داخل أرضية الميدان.

ويواصل مازة لفت الأنظار في “البوندسليغا”، ما يجعله مرشحاً لمستقبل واعد سواء على مستوى ناديه أو مع المنتخب الجزائري الذي أصبح ركيزة أساسية معه، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها.