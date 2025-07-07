مازة يخطف الأنظار في أول حصة تدريبية مع باير ليفركوزن

انطلقت، اليوم الاثنين، التحضيرات الجدية للدولي الجزائري إبراهيم مازة استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الألماني “البوندسليغا”، بعدما التحق بأول حصة تدريبية له مع ناديه باير ليفركوزن.

وتميّزت الحصة بحضور قوي للنجم الجزائري الذي خطف الأنظار بابتسامته المعهودة وروحه المرحة. ما جعله محل ترحيب كبير من زملائه في الفريق.

وقد وثّقت الصفحة الرسمية لباير ليفركوزن على فيسبوك، لحظات وصول مازة، معلقةً: “أول يوم عمل لإبراهيم مازة مع الفريق”.

يذكر أن مازة يعَدُّ من أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في الملاعب الأوروبية، وتعوّل عليه جماهير ليفركوزن كثيرًا لتقديم الإضافة هذا الموسم تحت إشراف المدرب إيريك تين هاغ.