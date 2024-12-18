مازة يدخل اهتمامات نيوكاسل

بات اسم اللاعب الدولي الجزائري الناشط في صفوف هيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة، مرتبطا بالانتقال إلى نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وحسب ما كشفه موقع “The Chronicle” المقرب من نادي نيوكاسل، فإن إدارة النادي الإنجليزي مهتمة بالتعاقد مع اللاعب الجزائري، إبراهيم مازة، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب الجزائري، يدخل ضمن فلسفة النادي الإنجليزي نظرا لصغر سنه. وقد يكلف خزينة نادي نيوكاسل حوالي 10 إلى 20 مليون أورو.