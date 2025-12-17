مازة يرفع سقف الطموحات قبل “الكان”

عبّر الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، عن ثقته الكبيرة في حظوظ المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا المقبلة. مؤكدًا أن “الخُضر” يمتلكون كل المقومات التي تسمح لهم بالمنافسة بقوة على اللقب.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، خلال المنطقة المختلطة مع وسائل الإعلام، بمركز التحضيرات بسيدي موسى، قال مازة إن المنتخب الجزائري يزخر بنوعية ممتازة من اللاعبين. مشيرًا إلى أن المجموعة الحالية تتمتع بالانسجام وروح العمل، ما يمنحها أفضلية واضحة قبل خوض الموعد القاري.

وأضاف لاعب باير ليفركوزن الألماني أن التحضير الجيد سيكون المفتاح الأساسي لتحقيق نتائج إيجابية. إلى جانب عامل التحفيز والإرادة داخل المجموعة.

مبرزًا أن الإيمان بالقدرات والطموح الجماعي يصنعان الفارق في مثل هذه المنافسات، معتبرًا أن الجزائر قادرة على الذهاب بعيدًا وتحقيق إنجاز كبير إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.

وختم حديثه بتفاؤل قائلاً: “بإعداد جيد وبعزيمة قوية، يمكننا القيام بشيء كبير، إن شاء الله”.