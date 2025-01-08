مازة يزف أخباراً سارة لأنصار اتحاد الحراش

زفّ المدير الرياضي لنادي اتحاد الحراش، مصطفى مازة، أخباراً سارة لأنصار الفريق، وكشف العديد من القضايا المتعلقة بالنادي.

وأدلى المدير الرياضي للفريق، مصطفى مازة، بتصريحات لوسائل الإعلام، على هامش تنصيب، طواهرية سفيان، رئيساً لمجلس إدارة النادي، خلال الجمعية العامة التي جرت اليوم الأربعاء: “سيتم هدم ملعب 1 نوفمبر بالمحمدية وإعادة تهيئته بشكل لائق وبمعايير عالمية، بطاقة استيعابية تقدر بـ25 ألف متفرج”.

وأضاف مازة: “سيتم إنشاء مركز تكوين بمدينة الحراش على مساحة 12 ألف متر مربع، تحت إشراف كفاءات محلية ودولية”.

وتابع المتحدث: “اتحاد الحراش مكانته في الرابطة الأولى وسنرفع التحدي ببذل كل مجهوداتنا لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية”.

وختم مصطفى مازة تصريحاته: “انتدابات اللاعبين ستكون حسب حاجة الطاقم الفني للفريق، لا توجد خيارات كثيرة، لكن سنختار أحسن اللاعبين لتدعيم الفريق”.