مازة يسجل، يطيح بـ بوروسيا دورتموند ويقود ليفركوزن إلى ربع نهائي كأس ألمانيا

قاد الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، ناديه باير ليفركوزن للتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا، عقب فوزه على بوروسيا دورتموند بهدف دون رد.

في مباراة قوية حسمها لاعب الخُضر بتوقيعه على الهدف الوحيد في اللقاء الذي احتضنه ملعب سيغنال إيدونا بارك.

مازة، خاض كامل أطوار اللقاء، ونال تنقيطًا جيدًا بعلامة 8.1.

فيما خاض لاعب الخضر الآخر، رامي بن سبعيني، اللقاء بديلا من جانب دورتموند، في آخر 12 دقيقة.

وسيكون مازة، على موعد مع مباراة بطابع خاص في ربع النهائي، حين يواجه ليفركوزن نادي هيرتا برلين، الفريق السابق لمازة. في لقاء قد يحمل الكثير من الرمزية بالنسبة له بالنظر إلى الفترة التي قضاها في صفوفه قبل انتقاله إلى ليفركوزن.