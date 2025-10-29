مازة يسجل ثنائية ويقود ليفركوزن لتأهل مثير في كأس ألمانيا

قاد الدولي الجزائري إبراهيم مازة، فريقه باير ليفركوزن إلى تأهل مثير وصعب في مسابقة كأس ألمانيا.

وذلك بعد فوزه على مضيفه باديربورن بأربعة أهداف مقابل هدفين. في مواجهة قوية احتضنها ملعب بينيتيلير.

وعرفت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، إذ تمكن باديربورن من مجاراة متصدر الدوري الألماني في فترات طويلة. غير أن الكلمة الأخيرة كانت للدولي الجزائري إبراهيم مازة الذي دخل بديلًا في الشوط الثاني، ونجح في قلب النتيجة لفريقه في الوقت الإضافي.

وسجل مازة هدفين متتاليين في الدقيقتين الثانية والرابعة بعد نهاية الوقت الإضافي. ليقود ليفركوزن إلى فوز مثير وتأهل مستحق إلى الدور القادم من المنافسة.

الأداء الذي قدمه مازة نال إشادة واسعة من المتابعين، إذ حصل على أعلى تقييم في المباراة بعلامة 8.6. نظير فاعليته الكبيرة وتحركاته المميزة في الخط الهجومي. مؤكدا مرة أخرى قدرته على تقديم الإضافة في اللحظات الحاسمة رفقة الكتيبة الألمانية.