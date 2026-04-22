مازة يسقط في نصف نهائي كأس ألمانيا أمام بايرن ميونيح

خسر الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، اليوم الأربعاء، نصف نهائي كأس ألمانيا رفقة ناديه باير ليفركوزن، عقب الهزيمة أمام بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب باي أرينا بمدينة ليفركوزن.

وسجل هدفي اللقاء كلٌّ من المهاجم هاري كين في الدقيقة الـ22، ودياز في الدقيقة 90+2، لصالح “البافاري”.

وشهدت المواجهة مشاركة مازة أساسيًا، وخاض كامل أطوار اللقاء وقدم مردودًا مقبولًا، نال عليه تنقيطًا متوسطًا بلغ 6.9.

وتمكن لاعب “الخضر” من القيام بمراوغتين ناجحتين، إضافة إلى تقديم تمريرة مفتاحية، في حين أظهر بعض الصلابة الدفاعية بحسمه 6 صراعات ثنائية من أصل 11.

ورغم محاولات ليفركوزن للعودة في النتيجة، إلا أن خبرة بايرن ميونيخ حسمت المواجهة لصالحه.

ويذكر أن مازة بصم على موسم جيد، إذ شارك في 40 مباراة بمختلف المنافسات (الدوري، الكأس، ودوري أبطال أوروبا)، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، مؤكّدًا تطوره المستمر مع فريقه الألماني.