مازة يشارك في تأهل هيرتا برلين للدور الـ 16 من كأس ألمانيا

شارك الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، في تأهل ناديه هيرتا برلين إلى الدور الـ16 من منافسات كأس ألمانيا.

وساهم مازة في فوز فريقه بثنائية مقابل هدف على الضيف هايدنهايم، بعدما قدم تمريرة مفتاحية في الهدف الثاني.

وقدم مهاجم الخضر مستويات جيدة طيلة 84 دقيقة التي شارك فيها. حيث نال علامة 6.7 من 10 حسب موقع “صوفاسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

وبذلك يؤكد صاحب 18 عاما، استعداده للتربص المقبل للمنتخب الوطني بداية من 11 نوفمبر القادم استعدادا لمباراتي غينيا الاستوائية وليبيريا. لحساب تصفيات كأس إفريقيا.

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