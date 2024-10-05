مازة يشارك للمرة الثامنة تواليا مع هيرتا برلين هذا الموسم

بصم الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، إبراهيم مازة، اليوم السبت، على ثامن مواجهة مع فريقه، هيرتا برلين، في “البوندسليغا2”.

وشارك اللاعب الشاب، مازة، في مباراة فريقه هيرتا برلين أمام المنافس في الجولة الثامنة، شالكة، أساسيا ولغاية الدقيقة الـ69 من الشوط الثاني، والتي إنتهت بهدفين في كل شبكة.

وهي المباراة الثامنة على التوالي للاعب الجزائري، هذا الموسم مع فريقه، حيث بات اللاعب، يدخل ضمن مخططات مدربه، كريستيان فيل.

كما يملك اللاعب، مازة إبراهيم، معدل لعب جيد، يقدر بـ85 دقيقة في المباراة الواحدة، حيث شارك لاعب الخضر هذا الموسم في 8 مباريات كلها أساسي، ولم يغيب عن فريقه هذا الموسم.

للإشارة، تمكن اللاعب، إبراهيم مازة، من تسجيل هدف واحد وتقديم تمريرة حاسمة هذا الموسم في “البوندسليغا2”.