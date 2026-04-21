مازة يشعل صراع عمالقة أوروبا.. وقيمته قد تصل إلى 90 مليون أورو

يتجه اللاعب الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، ليكون النجم رقم واحد، في فترة التحويلات الصيفية المقبلة، في ظل وجوده محل أطماع عمالقة الكرة الأوروبية.

وخطف مازة، الأنظار في موسمه الأول ضمن بطولة “البوندسليغا” مع نادي باير ليفركوزن الذي انضم إليه صيف 2025 قادما من هيرتا برلين الناشط في الدرجة الألمانية الثانية.

ونجح لاعب “الخضر” في تقديم مستويات راقية جعلته يتصدر عناوين الصحافة الأوروبية، بخوضه 39 مباراة رفقة ليفركوزن، سجل خلالها 5 أهداف وقدم مثلها من التمريرات الحاسمة.

وأعدّ، اليوم الثلاثاء، موقع “fussballdaten” الألماني تقريرا مطولا عن نجم الكرة الجزائرية الصاعد. مؤكدا أنه خرج من كونه “موهبة غير معروفة” إلى “هدف انتقال كبير”.

وأبرز المصدر ذاته أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في ضم الدولي الجزائري. ويتوقع أن تبدأ المفاوضات بسعر يتراوح بين 55 و65 مليون أورو.

قبل أن يضيف بأن القيمة المستقبلية لتحويل مازة، قد ترتفع إلى ما بين 80 و90 مليون أورو إذا استمر تطوره.

أما عن هوية الأندية التي تتابع لاعب “الخضر” فقد ذكر الموقع الألماني أربعة تنشط في “البريميرليغ”، يتقدمها المتصدر أرسنال ووصيفه مانشستر سيتي، إلى جانب كل من توتنهام ونيوكاسل.

مشيرا إلى أن أرسنال يرى في موهبة “الخضر” خيارا مثاليا لتعويض نجمه النرويجي مارتن أوديغارد، مستقبلًا، بينما يرى مانشستر سيتي أن مازة، يناسب فكر الإسباني بيب غوارديولا.

أتليتيكو مدريد وجوفنتوس يريدانه

وإلى جانب رباعي الدوري الإنجليزي الممتاز، يمتلك لاعب “الخضر”، حسب الموقع الألماني. اهتماما جديا من إسبانيا وإيطاليا.

حيث أكد أن أتلتيكو مدريد الإسباني يراه مناسبًا لأسلوب المدرب دييغو سيميوني، لإيجاد التوازن بين الدفاع والهجوم.

بينما جوفنتوس الايطالي يريده من أجل تعزيز الإبداع في خط الوسط، ولكنه يعاني ماليا مقارنة بمطالب ليفركوزن المالية، والذي يرتبط معه مازة، بعقد حتى جوان 2029.

راتبه قد يصل إلى 6 ملايين أورو سنويا.. وليفركوزن يرفض رحيله

كما أشار الموقع الألماني إلى أن راتب لاعب “الخضر” سيكون ما بين 4 إلى 6 ملايين أورو سنويا. في حال رحيله عن ليفركوزن، إذ يفضل مازة، مشروعًا رياضيًا مع فرص لعب في دوري أبطال أوروبا أكثر من الجانب المالي فقط.

ونشر المصدر ذاته السيناريوهات المحتملة حول مستقبل صاحب الـ 20 ربيعا. مؤكدا أن أقربها هو البقاء موسمًا إضافيًا في ليفركوزن لزيادة قيمته، أو الانتقال إلى “البريميرليغ”.

مبرزا في الأخير أن ليفركوزن يعتبر مازة “رقم 10 للمستقبل”، والجماهير لا تريد رحيله، وينظر إليه في النادي بصفته لاعبًا يجمع بين رؤية مسعود أوزيل وسرعة كرة القدم الحديثة، لكن الأرجح أنه سيبقى موسمًا إضافيًا قبل أي انتقال قياسي.