مازة يصاب ويغادر مواجهة هيرتا برلين أمام مونستر
بقلم فيصل زيان بوزيان
تعرض صانع ألعاب نادي هيرتا برلين، إبراهيم مازة، لإصابة في مواجهة فريقه أمام نادي مونستر، اليوم الجمعة. في إطار الجولة الـ16 من الدوري الألماني الدرجة الثانية (بوندسليغا 2).
وبدأ لاعب الخضر، هذه المواجهة أساسيا، وقدم أداء جيداً في الشوط الأول بنيله تنقيط 7 من 10 (حسب موقع سوفاسكور المختص). بعدما بصم على تمريرة مفتاحية وتسديدة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة الـ21.
بالإضافة إلى حسمه ثلاث صراعات ثنائية على الكرة، قبل أن يغادر اللاعب الجزائري أرضية ملعب “برلين الأولمبي”. متأثراً بإصابة على مستوى الفخذ، مطلع الشوط الثاني
Ibrahim Maza VS Münster. [ 2005 ]
Cette façon de s’intercaler pour faciliter le jeu , cette confiance. 😮💨🇩🇿
Il aurait pu délivrer une passe décisive / marquer un but sur un beau crochet. 💫
Il est sorti blessé , rien de grave. 💪
45 minutes jouées. ⏱️pic.twitter.com/E6lzOQcTNl
— 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙪. 🎥🇩🇿ⵣ (@CompsMercu) December 13, 2024
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