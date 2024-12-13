مازة يصاب ويغادر مواجهة هيرتا برلين أمام مونستر

تعرض صانع ألعاب نادي هيرتا برلين، إبراهيم مازة، لإصابة في مواجهة فريقه أمام نادي مونستر، اليوم الجمعة. في إطار الجولة الـ16 من الدوري الألماني الدرجة الثانية (بوندسليغا 2).

وبدأ لاعب الخضر، هذه المواجهة أساسيا، وقدم أداء جيداً في الشوط الأول بنيله تنقيط 7 من 10 (حسب موقع سوفاسكور المختص). بعدما بصم على تمريرة مفتاحية وتسديدة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة الـ21.

بالإضافة إلى حسمه ثلاث صراعات ثنائية على الكرة، قبل أن يغادر اللاعب الجزائري أرضية ملعب “برلين الأولمبي”. متأثراً بإصابة على مستوى الفخذ، مطلع الشوط الثاني