مازة يعيش آخر أيامه مع هيرتا برلين

يعيش صانع الألعاب الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، آخر أيامه مع ناديه هيرتا برلين الألماني، وبات من شبه المؤكد مغادرته الفريق نهاية الموسم الحالي.

ويقترب اللاعب ذو الـ19 ربيعاً من تغيير الأجواء، والانتقال صوب نادٍ ينشط في دوري الدرجة الأولى “البوندسليغا” الموسم المقبل.

ووفقاً لما كشفه موقع كيكر الألماني، اليوم الخميس، فإن الوجهة المحتملة والأقرب للاعب الخُضر، إبراهيم مازة، هي نادي باير ليفركوزن.

وأوضح المصدر نفسه أن ممثلي بطل “البوندسليغا” تحادثوا مع اللاعب الجزائري مؤخرا، ويرون بأنه الأنسب للمشروع الرياضي للفريق.

كما أكد المصدر ذاته أن إبراهيم مازة يفضّل البقاء في ألمانيا، رغم وجود اهتمامات من ناديي بورتو البرتغالي وميلان الإيطالي. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة ستكلف ليفركوزن مبلغاً بين 13 إلى 14 مليون أورو.