مازة يفوز رفقة ليفركوزن ويحافظ على آمال دوري الأبطال

واصل الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، تألقه في الدوري الألماني، اليوم السبت، بعدما ساهم في فوز ناديه باير ليفركوزن أمام كولن، ضمن الجولة 31 من المنافسة.

وشارك لاعب “الخضر” أساسيًا في هذه المواجهة، حيث قدم أداءً مقبولًا نال على إثره تنقيط 6.4، مساهما في حفاظ فريقه على المركز الخامس في جدول الترتيب، مع الإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة، في سباق محتدم على المراكز المؤهلة للمنافسة الأوروبية.

وعلى الصعيد الفردي، قدم مازة أرقامًا جيدة خلال اللقاء، حيث نجح في 12 تمريرة صحيحة من أصل 18، وقام بتدخلين ناجحين، كما فاز بـ4 صراعات ثنائية من أصل 9.

ويؤكد اللاعب الجزائري موسمه الإيجابي، إذ خاض 41 مباراة في مختلف المنافسات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويأتي هذا الأداء بعد يوم واحد فقط من تتويجه بجائزة أفضل لاعب صاعد في البوندسليغا لشهر أفريل، في إنجاز جديد يعكس تطوره اللافت ومكانته المتصاعدة في الكرة الألمانية.