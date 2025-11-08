مازة يقود باير ليفركوزن للفوز بسداسية نظيفة في “البوندسليغا”

واصل الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، عروضه القوية هذا الموسم مع ناديه باير ليفركوزن، حيث وقع على ثنائية رائعة، اليوم السبت، في شباك هايندهام ضمن الجولة العاشرة من البوندسليغا.

مازة سجل في الدقيقة 45+1 و 53، من سداسية فريقه، وقدم أداءً كبيراً طوال أطوار اللقاء، نال على إثره أعلى تنقيط في المباراة (9.9).

كما صنع تمريرة مفتاحية وأتم 88 تمريرة ناجحة من أصل 94، ليؤكد مرة أخرى قيمته الفنية في تشكيلة المدرب الدانماركي، كاسبر هولماند.

ومكن هذا الفوز الكبير لباير ليفركوزن، من رفع رصيده للنقطة 20 في المركز الرابع في سلم الترتيب العام.

بهذه الثنائية، رفع مازة رصيده هذا الموسم إلى 3 أهداف في 14 مباراة في مختلف المسابقات، خاض خلالها 711 دقيقة (8 مباريات في الدوري، 2 في الكأس، و4 في رابطة الأبطال).