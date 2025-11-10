مازة يقود تشكيلة الأسبوع في “البوندسليغا”

اختير الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، على رأس تشكيلة الأسبوع الخاصة بالدوري الألماني “البوندسليغا”.

وكشف الموقع الرسمي لـ”البوندسليغا” اليوم الاثنين، عن تشكيلة الجولة الـ 10، والتي عرفت تواجد لاعب “الخضر” إبراهيم مازة.

وجاء اختيار “ايبو” ضمن تشكيلة الأسبوع في ألمانيا، لأول مرة هذا الموسم، بعد الأداء القوي الذي قدمه في انتصار ناديه باير ليفركوزن، بنتيجة 6-0 السبت الماضي، أمام هايندهايم، سجل منها “ثنائية”.

وسجل يومها صاحب الـ 19 ربيعا، الهدفين الخامس والسادس لفريقه الألماني، واختير رجلا للمباراة.