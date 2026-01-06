مازة يقود تشكيلة “الخضر” في مواجهة الكونغو الديمقراطية

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن هوية التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة اليوم الثلاثاء، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويلتقي “المحاربون” بـ “الفهود” مساء اليوم، بداية من الساعة 17:00، على أرضية ملعب الرباط. في صدام قوي، ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ومثلما كان متوقعا، أشرك الناخب الوطني، بيتكوفيتش، التشكيلة المثالية لـ”الخضر” بعدما كان قد أراح الركائز في لقاء غينيا الاستوائية، الأخير من دور المجموعات.

وفي خط الدفاع استعان بيتكوفيتش، برفيق بلغالي في الرواق الأيمن. مع مشاركة ريان آيت نوري، يسارا، بعدما تعافى من نزلة البرد التي عانى منها مؤخرا، فيما سيتشكل محور الدفاع من الثنائي ماندي وبن سبعيني.

وسيقود خط الوسط، كل من بوداوي وبن ناصر، إلى جانب المتألق ابراهيم مازة. الذي يقدم مستويات قوية. وكل الآمال معلقة عليه لتجاوز عقبة الكونغو الديمقراطية، والعبور إلى ربع النهائي.

بينما سيسشكل هجوم “الخضر” في مباراة اليوم، من القائد رياض محرز، إلى جانب فارس شايبي، الذي تألق في لقاء غينيا الاستوائية، ومحمد أمين عمورة.

وجاءت تشكيلة “الخضر” على النحو التالي:

الحارس: لوكا زيدان

الدفاع: بلغالي، ماندي، آيت نوري، بن سبعيني

الوسط: بوداوي، بن ناصر، مازة

الهجوم: عمورة، شايبي، محرز