مازة: “يكفي أن تشاهدوا المباراة لفهم ما فعله ميسي”

اعترف اللاعب الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، بالأفضلية التي منحها الأسطورة ليونيل ميسي، لمنتخب الأرجنتين، في مواجهة “الخضر” في بداية مشوار المنتخبان ضمن مونديال 2026.

وقاد ميسي، منتخب “التانغو” لتحقيق الفوز أمام أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، بتسجيله “هاتريك” في اللقاء الذي جرى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت الجزائر.

وفي تصريحات عقب المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 10، علق مازة: “لا أظن أنني قادر على توضيح ما حدث.. عليكم مشاهدة المباراة حتى تعرفوا ما فعله ميسي”.

وواصل لاعب ليفركوزن الألماني ممتدحا أسطورة الأرجنتين: “أنتم تعرفون الأشياء الذي يقوم بها.. هو قادر على أن يقرر اللعبة بمفرده، مثلما شاهدنا جميعا تركنا أمامه مساحات وكان جد فعالا”.

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