مازة ينافس على جائزة خاصة في “الشامبينز ليغ”

رشح الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، الدولي الجزائري، ولاعب نادي باير ليفركوزن الألماني، إبراهيم مازة، للتنافس على جائزة أجمل “أسيست” في الجولة الـ 5 من المنافسة الأوروبية.

وكان مازة، قد قاد سهرة أمس الثلاثاء، ناديه الألماني، لتحقيق مفاجأة بالعيار الثقيل، بعد الإطاحة بالمضيف مانشستر سيتي الانجليزي. بثنائية نظيفة، بتقديمه تمريرة حاسمة وأخرى مفتاحية.

واختار حساب “الشامبينز ليغ” على منصة “إكس” 3 لاعبين للتنافس على صاحب أفضل تمريرة حاسمة، يتقدمهم مازة.

وسيكون لاعب “الخضر” في منافسة مع كل من الدولي البلجيكي تيموثي ويا. بتمريرته في لقاء ناديه أولمبيك مارسيليا ونيوكاسل الانجليزي، رفقة باسكال غروس، لاعب بوروسيا دورتموند، في مواجهة فياريال الاسباني.