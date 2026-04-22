مازة ينافس على جائزة لاعب الشهر في “البوندسليغا”

اختير نجم “الخضر” الصاعد، ابراهيم مازة، للفوز بجائزة لاعب الشهر، في الدوري الألماني “البوندسليغا”.

ويقدم مازة، مستويات راقية رفقة ناديه ليفركوزن الألماني، جعلته محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، في صورة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وجوفنتوس وأرسنال وغيرها.

وبعد 24 ساعة فقط من اختياره ضمن قائمة المرشحين لأفضل لاعب شاب في شهر أفريل الجاري. في ألمانيا، اختار موقع “البوندسليغا” لاعب “الخضر” مجددا للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني.

ويتنافس مازة، في جائزة أفضل لاعب في شهر أفريل. مع خمسة أسماء أخرى، يتقدمها زميله في ليفركوزن أليخاندرو غريمالدو.

إلى جانب كل من يان دياموندي لاعب لايبزيغ، وموريتز نيكولاس لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، وميكائيل زيتيرير، من آينتراخت فرانكفورت، وباتريك ماينكا، لاعب هايدنهايم.

وخلال شهر أفريل الجاري، خاض مازة، الذي سيكون مساء اليوم الأربعاء. على موعد مع صدام قوي أمام بايرن ميونخ، في نصف نهائي كأس ألمانيا. 3 مباريات مع ليفركوزن في “البوندسليغا” سجل خلالها هدفا، وقدم مستويات قوية.